2028'de hizmete alınacak: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3 saat 30 dakika sürecek Seyahat süresi 14 saat olan Ankara - İzmir arası, hızlı tren sayesinde 3 saat 30 dakikaya düşecek. Bu hat tamamlandığında ise yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacak.

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İHA

Ulaşım alanında devrim niteliğinde projelere imza atan Türkiye, yeni çalışmalara Türkiye Yüzyılı'nda da devam ediyor.

Yapılan köprü ve yollar sayesinde ulaşım sürelerinin kısalmasıyla uzaklar yakın olurken, peş peşe hayata geçiriken projeler ise dünya çapında göz dolduruyor.

Bu projelere şimdi Ankara - İzmir arasında yapılacak olan hızlı tren hattı da eklenecek.

2028 yılında hizmete geçmesi beklenen proje sayesinde, Ankara - İzmir arasındaki 14 saatlik yol, 3 saate düşecek.

Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi çerçevesinde de yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demiryolu hattında yapım çalışmaları başladı ve hızla sürüyor.

Bölgenin ticaret hacmi artacak, 7 milyon kişi hizmet alaca

Hızlı tren hattının hizmete geçmesiyle beraber; İzmir'i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illeri Ankara'ya yakınlaşacak. Bu sayede de bölgedeki ticaret hacmi büyüyecek.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. 14 saat olan seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşmesiyle beraber 7 milyondan fazla insan hızlı tren konforuna kavuşacak.

İller arası seyahat süresi kısalacak

Ankara - İzmir Hızlı Tren Hattı sayesinde; Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek.

Proje kapsamında köprü ve viyadükler yapılacak

508 kilometre uzunluğunda olan projede kullanılacak hattın dizaynı ise 250 kilometre olacak. Bu hat tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacak. Proje ile 40,7 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 adet viyadük, 66 adet köprü de inşaa edilecek.