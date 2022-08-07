Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itme eylemini kayıt altına aldı.

İzmir kıyılarında, Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı.

Türk kara sularına geri itildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, göçmenlere ait can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türk kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntüledi.

Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir VİDEO

"İHA ile tespit edilmiştir"

Konuya ilişkin olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." denildi.