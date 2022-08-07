Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
413.470
-0.36%
BTXN Coin
8.12
-0.61%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itme eylemini kayıt altına aldı.
    • 07.08.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir

    İzmir kıyılarında, Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı.

    Türk kara sularına geri itildi

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, göçmenlere ait can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türk kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntüledi.

    Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir VİDEO

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir #1

    "İHA ile tespit edilmiştir"

    Konuya ilişkin olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." denildi.

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir #2

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir #3


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı
    3. Sayfa

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı

    Görüş Bildir