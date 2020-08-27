Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 240 bini geçti. Virüs son 24 saatte 26 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 16 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YENİ HASTA SAYIMIZDAN DAHA AZ"

Bakan Koca paylaşımını, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." notuyla yaptı.