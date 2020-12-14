Optimar'ın Cumhurbaşkanı kim olsun anketi

Optimar'ın Cumhurbaşkanı kim olsun anketi

Gerçekleşen ankette Cumhur İttifakı, yüzde 52.3 oy alırken Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu sorusuna verilen cevapta katılımcılar Erdoğan dedi.

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin sık sık yaptığı erken seçim çağrıları. Erken seçimin konuşuluyor olması üzerine kamuoyu araştırma şirketleri de hareket geçti.

Optimar’ın, 3-9 Aralık tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anket sonuçları yayınlandı.

SON TURA 2 İSİM KALSA

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Son turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalsa oyunuza kime verirsiniz?" sorusu katılımcılara yönlendirildi.

ERDOĞAN KAZANIYOR

Ankete katılanların yüzde 42.2’si Kılıçdaroğlu derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 47.8’le kazanıyor.

HANGİ PARTİYE OY VERİRİSİNİZ

Ankette katılımcılara hangi partiler oy verecekleri de soruldu. Sonuçlara göre Cumhur İttifakı yüzde 52.3 oy olarak seçimleri kazınıyor.

Saadet Partisi eklendiğinde ise CHP, İyi Parti ve HDP’den oluşan Millet İttifakı 43.9 çıkıyor.

Sonuçlar şu şekilde;

AK PARTİ-41.2

CHP-23.7

MHP-11.1

İYİ Parti-10.9

HDP-8.4