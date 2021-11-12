Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Yıl sonu dolar tahminini 9,22'den 9,98'e yükselten Merkez Bankası, enflasyon tahminini ise yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), her ay yapılan anket raporlarını açıkladı.

Reel ve özel sektör yetkilileriyle yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Kasım ayı raporunda, yüksek kur ve enflasyon dikkat çekti.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyonunu yüzde 17,63 olarak açıklayan Merkez Bankası, Kasım ayında yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 19,31'e çıktığını duyurdu.

TÜFE BEKLENTİSİ

TÜFE beklentisi Ekim ayında yüzde 13,91'deyken, Kasım ayında oran tahmini yüzde 15,61'e ulaştı.

DOLAR KURUNDA YÜKSELME TAHMİNİ

Kurda da yükselişe dikkat çeken anket sonuçlarında dolar tahmini geçtiğimiz ay 9,22 iken, Kasım ayında 9,98'e çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 iken, bu anket döneminde 10,93 oldu.

BİST REPO VE TERS REPO PAZARINDA YÜKSELİŞ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken, bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 oldu.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 oldu.