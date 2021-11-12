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    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

    Yıl sonu dolar tahminini 9,22'den 9,98'e yükselten Merkez Bankası, enflasyon tahminini ise yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:45
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    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), her ay yapılan anket raporlarını açıkladı.

    Reel ve özel sektör yetkilileriyle yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Kasım ayı raporunda, yüksek kur ve enflasyon dikkat çekti.

    ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

    Geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyonunu yüzde 17,63 olarak açıklayan Merkez Bankası, Kasım ayında yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 19,31'e çıktığını duyurdu.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti #1

    TÜFE BEKLENTİSİ

    TÜFE beklentisi Ekim ayında yüzde 13,91'deyken, Kasım ayında oran tahmini yüzde 15,61'e ulaştı.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti #2

    DOLAR KURUNDA YÜKSELME TAHMİNİ

    Kurda da yükselişe dikkat çeken anket sonuçlarında dolar tahmini geçtiğimiz ay 9,22 iken, Kasım ayında 9,98'e çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 iken, bu anket döneminde 10,93 oldu.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti #3

    BİST REPO VE TERS REPO PAZARINDA YÜKSELİŞ

    BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken, bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu.

    TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 oldu.

    GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 oldu.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti #4

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti #5

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