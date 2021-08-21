21 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 351

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 88 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 45 milyon 796 bin 679, 2. doz uygulanan aşı miktarı 34 milyon 963 bin 740, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 572 bin 792 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 88 milyon 443 bin 350.

"YÜKSEK VAKA SAYILARI YÜKSEK KAYIP DEMEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."