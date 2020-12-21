21 Aralık Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 19 bin 103 kişi daha virüse yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Paylaşılan Tabloya göre bugün vaka sayısı 20 binin altına düşerek 19 bin 103 oldu.

Tedavi altındaki 34 bin 419 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Durumu ağır olan 254 kişinin daha vefat etmesiyle ise toplam can kaybı 18 bin 351'e ulaştı.

"VAKA VE HASTA SAYIMIZ AZALIYOR"

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık. " ifadelerini kullandı.