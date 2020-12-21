21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık 2020 teori ve kehanetleri..

21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık 2020 teori ve kehanetleri..

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık Pazartesi tarihine dair sosyal medyada birçok iddianın ortaya çıkması merak uyandırdı. Kış gündönümü olarak bilinen 21 Aralık'ta neler olacak, işte o teoriler..

Jüpiter ve Satürn'ün 21 Aralık tarihinde gökyüzünde tek bir yıldız gibi birleşeceği ve en uzun gecenin yaşanacak olmasıyla birlikte, çeşitli komplo teorileri ve kehanetlerde de ortaya çıktı.

21 Aralık 2020 tarihiyle ilgili sözde Astrologların ve gökbilimci insanların yaptığı açıklamalara göre elektrik kesintisi yaşanacağı iddia edildi. 21 Aralık tarihinde NASA onaylı elektrik kesintisinin yaşanacağı iddiası sosyal medya üzerinden dilden dile dolaştı.

21 ARALIK'TA NELER YAŞANACAK?

21 Aralık en uzun gece olarak biliniyor. 21 Aralık 2020 tarihi ise Jüpiter ve Satürn'ün birleşeceği gün olarak duyuruldu. Kış Gündönümü olarak bilinen bugün güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar.

İki gaz devi olduğu belirtilen gezegenlerin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması 21 Aralık 2020 tarihinde yaşanacak.

Astrologların ve gökbilimcilerin iddialarına göre; 21 Aralık'ta büyük bir doğa olayı meydana gelecek. Jüpiter ve Satürn'ün bir araya geleceği ve tek yıldız gibi parlayacağı günde kimilerine göre elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca bu olayın burçları etkilemesi bekleniyor.

21 ARALIK ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Komplo teorisyenlerine göre 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği belirtilse de bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor.

21 ARALIK KOMPLO TEORİLERİ

Bir komplo teorisine göre dünya 2020 bitmeden sona erecek. Evanjelik papaz ve Youtuber Paul Begley kıyamet konusundaki tufaf iddialarıyla tanınıyor ve kıyamet gününün 21 Aralık'ta başlayacağını iddia ediyor.

Begley'e göre dünyanın sayılı günü kaldı. Begley teorisinin kanıtı olarak Jüpiter ve Satürn'ü gösterdi. Jüpiter ve Satürn'ün yörüngeleri, 21 Aralık günü gökyüzünde çift gezegen fenomeni oluşturacak. İki gezegen 1623'ten bu yana ilk kez yan yana gelecek.

Ancak bu teori, Maya takviminden yola çıkarak dünyanın sonunun geldiğini öne süren ilk komplo teorisi değil. 2012 yılında da dünyanın sonunun 21 Aralık'ta geleceğine dair teoriler ortaya atılmıştı.

YENİ BİR ÇAĞ MI BAŞLIYOR?

2020'nin en önemli özelliği Jüpiter Satürn büyük kavuşumunun 21 Aralık 2020'de element değiştirecek olmasıdır. Jüpiter Satürn kavuşumu 20 yılda bir meydana gelen en önemli kavuşumdur. Dışsal gezegenler keşfedilmeden önce, en dıştaki iki gezegen Jüpiter ve Satürn'dü. Bu sebeple bu iki gezegene 'zamanı işaretleyenler' dendi.

21 Aralık 2020'de Jüpiter Satürn büyük kavuşumu element değiştiriyor. 200 yıldır süren toprak çağı bitiyor. 200 yıllık hava çağı başlıyor.

3 GÜN 3 GECE KARANLIK..

22 Aralık'ta dünya karanlığa gömülecek. Bu öyle bir karanlık ki 3 gün 3 gece sürecek. Ne güneş görünecek, ne gökteki yıldızlar…

Japonya Prensesi Kaoru Nakamaru 'nun Pisagor Konferansındaki bu konuşması yılın başında gelmişti. Ancak 22 Aralık 2012 tarihi yaklaştıkça Prensesin kıyamet konuşması da yeniden gündeme geldi.

Prensesin dediğine göre o gün büyük bir dönüşüm olacak. Güneş kaybolacak, 3 gün boyunca gökyüzündeki yıldızları dahi görmeyeceğiz. Bütün yaşam 3 gün süresince duracak. Prenses bu durumu şöyle izah ediyor;

"22 aralıkta dünya 5.boyuta geçerken nuru adlı bi yerde olacağız. 3 gün 3 gece karanlık olacak."