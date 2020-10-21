21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nedir? Neden kutlanır?

Bilgiye ulaşarak kamuoyunu haberdar etmeyi görev edinmiş emekçi gazetecilere ithaf edilen 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü bugün kutlanıyor.

Halkını ve okuyucusunu bilgilendirmek amacıyla yeri geldiğinde hayatını bile riske atan, olay mahallerinde bulunan, bilginin kaynağına ulaşmaya çalışan, doğru ve hızlı haber aktarmak için emek veren gazetecilerin günü kutlanıyor.

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya çapında gazetecilere armağan edilmiş olan üç özel gün vardır. Milattan önceki dönemlere dayanan gazete sayesinde insanların merak ettiği bilgiler kaynağından okuyucuya aktarılmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler için kutlanan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır.

21 EKİM GAZETECİLER BAYRAMI

21 Ekim “Gazeteciler Bayramı” olarak da kutlanır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin PTT idaresine 1960 yılında bastırdığı pul bu nedenle 100.yıl anısı taşımaktadır.