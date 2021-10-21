21 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 465 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 198 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 465

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 115 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 59 bin 732, 2. doz uygulanan aşı miktarı 47 milyon 817 bin 661, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 924 bin 580 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 114 milyon 807 bin 774.

BAKAN KOCA: VAKALARDA YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.

"AŞI EĞER TAMAMLANMAMIŞ İSE SAĞLAYACAĞI KORUMA SINIRLIDIR"

65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.

"'NASILSA BAŞKALARI AŞI OLDU, BEN OLMASAM DA OLUR' DÜŞÜNCESİ YANLIŞTIR"

Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. “Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur” düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.

"SALGINLA MÜCADELEDE SAĞLIĞINIZ İÇİN KARARLI VE ISRARCIYIZ"

İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız."