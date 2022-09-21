21 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

21 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "21 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

Araç sahipleri "21 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.

Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Gözler FED faiz kararında!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da olası bir faiz artışı sonrası devam etmesi bekleniyor.

Dolayısıyla yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.

21 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL