21 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 29 bin 338 yeni vaka tespit edilirken, 260 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin verilerin yer aldığı tabloyu güncelledi.

Güncel tabloyu yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

260 CAN KAYBI

Koca'nın paylaştığı tabloya göre koronavirüs salgınında bugün 29 bin 338 yeni vaka tespit edilirken, 260 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

"KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ"

Bakan Koca, paylaşımında, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerine yer verdi.