Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönüşler sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NTV yayınında Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin bilgi verdi.

Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriye'ye günde ortalama bin 672 kişinin dönüş yaptığını belirten Yerlikaya, 21 günde 35 bin 114 Suriyelinin vatanlarına gönüllü döndüğünü belirtti.

Yerlikaya, okullar tatil olunca dönüşlerin daha da artacağını vurguladı.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunların 2 milyon 905 bini Suriyeli. 8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü. Daha önce 3 ayda olan gidiş, 21 günde oldu.



Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor. 2 milyon 905 Suriyelinin yüzde 30'u, yani 805 bini burada doğan çocuklar. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi. Türkiye'de doğanların Türk vatandaşlığı yok. Geçici koruma statüsü var. Bunlar kapıdan geçtiği an geçici koruması bitiyor. Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Yaza doğru, okullar tatil olunca dönüşler artacak. "