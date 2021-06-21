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    21 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi, 51 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.06.2021 - 20:02
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 20:16
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    21 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 93

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 93 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 429 semptomlu hasta belirlendi.

    51 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 294 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 236 oldu.

    21 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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