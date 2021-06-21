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21 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi, 51 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 21.06.2021 - 20:02
- Güncelleme : 21.06.2021 - 20:16
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 93
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 93 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 429 semptomlu hasta belirlendi.
51 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 294 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 236 oldu.