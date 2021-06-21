21 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi, 51 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 93

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 93 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 429 semptomlu hasta belirlendi.

51 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 294 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 236 oldu.