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    21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

    21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu gösteren bir tablo yayınladı. Tabloya göre, 21 ilde çıkan yangınların 42'si kontrol altında.
    • AA
    • 30.07.2021 - 00:47
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 00:51
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    Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 28-29 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.

    21 İLDE ÇIKAN 63 YANGININ 42'Sİ KONTROL ALTINDA

    "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullanan Bakan Pakdemirli,  21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı söyledi.

    "CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tabloda paylaşan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

    TABLO PAYLAŞTI

    Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

    21 ilde çıkan 63 yangının 42 si kontrol altına alındı #1

    SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

    Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

    - Kütahya Emet

    -Balıkesir Merkez

    -Kilis Merkez

    - Kahramanmaraş

    -Kocaeli Derince

    -Kastamonu Taşköprü

    -Sakarya

    -İstanbul

    -Kocaeli

    - Hatay İskenderun

    -Bursa Keleş

    -İzmir Ödemiş

    -Diyarbakır Dicle

    -Karaman Merkez

    21 ilde çıkan 63 yangının 42 si kontrol altına alındı #2

    DEVAM EDEN YANGINLAR

    Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;

    -Adana

    -Osmaniye

    -Antalya

    -Mersin

    -Muğla

    -Kayseri Yahyalı

    -Manisa Soma

    21 ilde çıkan 63 yangının 42 si kontrol altına alındı #3

    21 ilde çıkan 63 yangının 42 si kontrol altına alındı #4

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