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Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, terörle mücadeledeki kararlı duruşlarını sürdürerek ülkenin dört bir yanında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Halkın huzur ve güvenliğini pekiştirmek amacıyla çalışmalarını sürekli olarak iyileştiren jandarma ve polis ekipleri, terör örgütü mensuplarına fırsat tanımıyor.

164 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı yeni bir operasyonun detaylarını kamuoyuyla açıkladı.

Bakanlığın bildirdiğine göre, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-44" operasyonlarında 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.