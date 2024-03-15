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Emniyet güçleri, siber suçlarla mücadelede kararlılıkla ilerliyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte başarılı sonuçlar elde ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi paylaştı.

"75 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Operasyon detayları

Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda;



DİYARBAKIR:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Hatay ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;

- Facebook “Marketplace” üzerinden "Elektrikli Bisiklet Satışı" vaadiyle vatandaşları oltalama sitelerine yönlendirerek dolandıran ve yaklaşık 10 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.



MALATYA:

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Malatya merkezli Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda;

- Facebook “Marketplace” üzerinden "Klima Satışı" vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.



İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Batman ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda;

- Sahte internet sitesinden İstanbulkarta para yüklemek isteyen müştekinin kart bilgilerini kullanarak hesapta bulunan parayı, kendi hesabına transfer eden ve

- Instagram üzerinden, sosyal yardım amacıyla yatırım ve para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırarak 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.



GAZİANTEP:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

- Sahte alışveriş siteleri üzerinden “Karavan Satışı” ve "Araç Satışı" vaadiyle “Kapora Bedeli” adı altında para talep edip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.



MERSİN:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurtdışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarını internet üzerinden mobil cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayarak yaklaşık 25 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.



GİRESUN ve TEKİRDAĞ:

Giresun ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

- E-devlet sayfası görünümlü sahte internet sitesi ve farklı alışveriş siteleri üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve hesaplarında suç geliri elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.



ADIYAMAN ve SAMSUN:

Adıyaman ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

- Alışveriş sitesi üzerinden "Sahte Klima Satış İlanı" vererek başkalarına ait hesaplardan kendi hesabına para transfer eden ve

- Sosyal medya üzerinden “Para Yardımı” vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



MUĞLA VE KAYSERİ:

Muğla ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.



BURSA VE ANKARA:

Bursa ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden herkese açık müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.



Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 41 adet telefon, 6 adet bilgisayar, SIM kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el konuldu.



Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"