21 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 21 bin 177 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİN 177

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıkarken, 195 kişi ise hayatını kaybetti.

"İKİNCİ DOZ AŞI ORANI YÜZDE65'İN ALTINDA KALAN 8 İLİMİZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 119 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 38 bin 139, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 37 bin 605, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 890 bin 11 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 327 bin 719.