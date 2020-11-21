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    21 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 532 kişi daha hastalığa yakalandı.
    • AA
    • 21.11.2020 - 19:30
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 19:41
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    21 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

    Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 5 bin 532 yeni hasta daha tespit edildi.

    Tedavi altındaki 3 bin 233 kişi iyileşirken 135 kişi vefat etti.

    "KAYIPLARIMIZ CAN YAKIYOR"

    Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." ifadeleriyle paylaştı.

    21 Kasım Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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