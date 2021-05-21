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    21 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    21 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.05.2021 - 19:58
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 846 semptomlu hasta belirlendi.

    214 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 8 bin 852 kişi sağlığına kavuşurken, 214 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 840 oldu.

    21 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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