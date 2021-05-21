21 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 846 semptomlu hasta belirlendi.

214 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 8 bin 852 kişi sağlığına kavuşurken, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 840 oldu.