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21 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 21.05.2021 - 19:58
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 846 semptomlu hasta belirlendi.
214 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 8 bin 852 kişi sağlığına kavuşurken, 214 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 840 oldu.