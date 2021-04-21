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21 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıkarken, 362 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 21.04.2021 - 19:31
- Güncelleme : 21.04.2021 - 20:21
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 61 BİN 967
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 932 semptomlu hasta belirlendi.
362 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 213 kişi sağlığına kavuşurken, 362 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 975 oldu.