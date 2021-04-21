21 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıkarken, 362 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 61 BİN 967

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 932 semptomlu hasta belirlendi.

362 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 213 kişi sağlığına kavuşurken, 362 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 975 oldu.