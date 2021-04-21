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    21 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    21 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıkarken, 362 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.04.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 20:21
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 61 BİN 967

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 932 semptomlu hasta belirlendi.

    362 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 213 kişi sağlığına kavuşurken, 362 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 975 oldu.

    21 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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