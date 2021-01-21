21 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 289 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 165 bin 109 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

6 BİN 289 VAKA

Yapılan testler sonucu 6 bin 289 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 113 oldu.

153 KİŞİ VEFAT ETTİ

153 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.