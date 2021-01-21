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21 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 289 vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 21.01.2021 - 19:56
- Güncelleme : 21.01.2021 - 20:12
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 165 bin 109 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
6 BİN 289 VAKA
Yapılan testler sonucu 6 bin 289 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 113 oldu.
153 KİŞİ VEFAT ETTİ
153 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.