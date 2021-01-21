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    21 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 289 vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.01.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 20:12
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    21 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 165 bin 109 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    6 BİN 289 VAKA

    Yapılan testler sonucu 6 bin 289 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 113 oldu.

    153 KİŞİ VEFAT ETTİ

    153 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.

    21 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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