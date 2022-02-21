Euro
15.50
0.25%
Dolar
13.64
-0.03%
Altın
831.74
-0.09%
Borsa
2054
1.04%
Bitcoin
537.315
1.60%
BTXN Coin
39.01
-0.98%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    21 Şubat 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 21 Şubat Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    21 Şubat 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 825 liradan işlem görürken çeyrek ise 1353 lira oldu. Peki 21 Şubat 2022 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    21 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    SPOT ALTIN

    ALIŞ:828,12

    SATIŞ: 828,24

    ALTIN ONS

    ALIŞ:1.895,91

    SATIŞ: 1.896,27

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.299,96

    SATIŞ: 5.400,11

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.641,70

    SATIŞ: 2.708,33

    ZİYNET ALTIN

    ALIŞ: 5.299,96

    SATIŞ: 5.400,11

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.511,71

    SATIŞ.5.652,02

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ:452,70

    SATIŞ: 547,67

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ:757,21

    SATIŞ: 780,51


    İlginizi Çekebilir

    Elon Musk, Natasha Bassett ile aşk yaşıyor
    Dünya

    Elon Musk, Natasha Bassett ile aşk yaşıyor

    İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten beri Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor
    Dünya

    İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten beri Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir