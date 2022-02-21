21 Şubat Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

21 Şubat Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 21 Şubat Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 21 Şubat Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

21 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurları 2022 yılının genelinde olduğu gibi bir kez daha haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Dolar/TL, 13,61'in hemen üzerinde değerlenirken; euro/TL ise 15,48'lerde seyrediyor.

Haftanın ilk günü Hazine ihaleleri, yurt içinde tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatları ile yabancı ziyaret sayıları takip edilecek. Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek. ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.