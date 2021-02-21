- Haberler
- Gündem Haberleri
- 21 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu
21 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 546 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 19:21
- Güncelleme : 21.02.2021 - 19:34
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.
Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 601 semptomlu hasta belirlendi.
77 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bugün, tedavi altında olan 5 bin 2 kişi iyileşerek taburcu edildi.
Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760 oldu.
Ölümcül virüse bugün 77 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 28 bin 60'a yükseldi.