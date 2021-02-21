21 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 546 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 601 semptomlu hasta belirlendi.

77 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün, tedavi altında olan 5 bin 2 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760 oldu.

Ölümcül virüse bugün 77 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 28 bin 60'a yükseldi.