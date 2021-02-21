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    21 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 546 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 19:21
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 19:34
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    21 Şubat Türkiye'de koronavirüs raporu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

    Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 601 semptomlu hasta belirlendi.

    77 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bugün, tedavi altında olan 5 bin 2 kişi iyileşerek taburcu edildi.

    Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760 oldu.

    Ölümcül virüse bugün 77 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 28 bin 60'a yükseldi.

    21 Şubat Türkiye de koronavirüs raporu #1

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