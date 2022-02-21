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    21 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 85 bin 26 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 268 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.02.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 19:32
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    21 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 85 BİN 26

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıkarken, 268  kişi ise hayatını kaybetti.

    "ÇİÇEK HASTALIĞI GİBİ BİRÇOK HASTALIK AŞIYLA ORTADAN KALKTI"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın."

    21 Şubat Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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