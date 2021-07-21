21 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 8 BİNİN ÜZERİNDE

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 64 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 63 bin 433 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 279 bin 203 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 64 milyon 12 bin 165 oldu.

BAKAN KOCA: AKSİ KISIR DÖNGÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamasında kısır döngü uyarısında bulundu:

"GÜNLÜK VAKA 8 BİN 780'E KADAR ÇIKTI"

"Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. “Biraz daha zaman geçsin oluruz!” Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780’e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın."