22 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıkarken, 184 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 72 BİN 856

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıkarken, 184 kişi ise hayatını kaybetti.

"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR CİDDİYETLE UYGULANMASI GEREKİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım"