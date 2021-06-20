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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü için sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 13:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

    Tüm yurtta, koronavirüs gölgesinde olmasına rağmen, Babalar Günü kutlanıyor.

    Babalarından uzak olanlar, hediye gönderirken, babaları vefat edenler ise mezarlıkları ziyaret ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Twitter hesabı üzerinden Babalar Günü'ne özel bir mesaj paylaştı.

    "EVLATLARIMIZ İÇİN TÜM İMKANINI SEFERBER EDEN BABALARIN GÜNÜ KUTLU OSLUN"

    Erdoğan mesajında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.

    Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Babalar Günü mesajı #1

     

     

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