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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa Toplu Açılış Töreni konuşması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa Toplu Açılış Töreni konuşması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'den nerelere geldik" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 19:06
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

    Erdoğan, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini belirterek, "Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'ydi." dedi.

    "Sadece eski Türkiye'yi vaat ediyorlar"

    Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine, koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak hafızanızı yoklayarak karşılaştırmalar yapmanızı istiyorum. İstenen eğitim alınabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye üst üste yığılı şekilde eğitim alınan bir Türkiye'ydi. Biz şehir, devlet, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onları iyi dediği Türkiye iyi girenin hasta çıktığı, bir kutu ilaç bulunmayan bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında Kılıçdaroğlu kuzu kuzu oturuyordu. Ay'ın sorduğu soruların cevabını alamıyordu. Suçu Kılıçdaroğlu o zamanın başbakanına attı. Bak biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var.

    "Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz"

    Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taşıdık. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye bir köyden ötekine sağ sağlim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz otoyol, havalimanı, hızlı trenlerle donatarak ulaşımın hızlı olduğu Türkiye inşa ettik.

    İşte İstanbul-İzmir, 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı. Eskiden Manisa-İzmir ne kadar mesafeydi, tünelle bu kadar kısaldı." ifadelerini kullandı.

     

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Manisa Toplu Açılış Töreni konuşması #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Manisa Toplu Açılış Töreni konuşması #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Manisa Toplu Açılış Töreni konuşması #3


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