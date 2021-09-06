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    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

    MSB, Kuzey Irak'ta 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 19:58
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    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."

    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü VİDEO

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