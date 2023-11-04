Sahte alkol can almaya devam ediyor...
Bu kapsamda güvenlik güçlerinin sıkı denetimi hız kesmiyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin yeni operasyon için harekete geçtiğini açıkladı.
"216 şüpheli şahıs gözaltına alındı"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:
"Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'çengel operasyonunda' 216 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi.
Ele geçirilenler
Bu operasyonlarda:
30.126 litre etil alkol,
15.300 litre kaçak sahte alkollü içki,
3.132 şişe kaçak sahte alkollü içki,
1.497 adet boş şişe,
2.364 adet bandrol,
2.658 adet alkol aroması,
2.134 adet etiket ele geçirildi.
25 adet yasadışı "Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi" tespit edildi.
"43 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi"
Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.
Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum.
Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.
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