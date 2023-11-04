216 şüpheli gözaltında! Ali Yerlikaya açıkladı: 81 ilde 'çengel operasyonu' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonda 43 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sahte alkol can almaya devam ediyor...

Bu kapsamda güvenlik güçlerinin sıkı denetimi hız kesmiyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin yeni operasyon için harekete geçtiğini açıkladı.

"216 şüpheli şahıs gözaltına alındı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

"Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'çengel operasyonunda' 216 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Bu operasyonlarda:



30.126 litre etil alkol,



15.300 litre kaçak sahte alkollü içki,



3.132 şişe kaçak sahte alkollü içki,



1.497 adet boş şişe,



2.364 adet bandrol,



2.658 adet alkol aroması,



2.134 adet etiket ele geçirildi.



25 adet yasadışı "Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi" tespit edildi.

"43 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi"