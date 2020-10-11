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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçan İHA düşürülürken, hidroelektrik santraline atılan füzenin de havada vurularak imha edildiği belirtildi.
    • AA
    • 11.10.2020 - 09:10
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

    FÜZELER HAVADA VURULDU

    Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.

    Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.

    ASKERİ ARAÇLAR YERLE BİR EDİLDİ

    Öte yandan Gence şehrini füzeyle vuran ve masum sivilleri katleden Ermenistan'a Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi.

    Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a ait askeri araçları İHA'lar ile vurdu İZLE

    Ermenilere ait askeri araçlar, İHA'lar ile yerle bir edildi.

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan a ait İHA yı düşürdü #1

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan a ait İHA yı düşürdü #2

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