22 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 622

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 88 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 45 milyon 936 bin 819, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 99 bin 244, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 607 bin 903 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 88 milyon 760 bin 525.

BAKAN KOCA: BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün."