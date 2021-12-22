22 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıkarken, 179 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 95

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıkarken, 179 kişi ise hayatını kaybetti.

"ARTIK KENDİ AŞIMIZ KENDİ GÜCÜMÜZ VAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız."