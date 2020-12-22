22 Aralık Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 251 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün paylaşılan tabloya göre, yapılan 192 binden fazla test sonucu 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Tedavi altındaki 32 bin 110 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

251 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 18 bin 602'ye ulaştı.

"AĞIR HASTA SAYISI VE AKTİF VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." notuyla yaptı.