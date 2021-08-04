Euro
10.0129
0.33%
Dolar
8.4458
0.49%
Altın
492.45
0.7%
Borsa
1.42
0.77%
Bitcoin
318.524
-1.16%
EXEN Coin
23.27
-0.89%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    22 ayar bilezik eridi! Altın fiyatları 4 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında yaşanan düşüş hafta ortasında da devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    22 ayar bilezik eridi! Altın fiyatları 4 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren aşağı yönlü seyrediyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 490 liradan, çeyrek altın ise 806 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor.  "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

    4 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.814,64

    Altın ONS satış: 1.814,89

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 490,01

    Gram altın satış: 490,50

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 795,00

    Çeyrek altın satış: 806,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.181,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.220,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.52,00

    Yarım altın satış: 1.616,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.213,47

    Tam altın satış: 3.252,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 445,94

    22 Ayar bilezik alış: 448,12

    22 ayar bilezik eridi! Altın fiyatları 4 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir