22 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

22 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 22 Ekim Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 9,44 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 9,44 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

22 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5000 liradan, avro 11,0550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,4980 liradan alınan dolar, 9,5000 liradan satılıyor.

11,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0550 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,4770 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0290 lira olmuştu.