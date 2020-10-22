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    22 Ekim Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 71 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 19:03
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 19:03
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    22 Ekim Türkiye'de koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2102 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

    Tedavi altındaki 1581 kişi sağlığına kavşurken 71 kişi vefat etti.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZ 1599"

    Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin." notuyla yaptı.

    22 Ekim Türkiye de koronavirüste son durum #1

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