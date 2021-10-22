22 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 192 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 192

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti.

"VAKALARIN YÜZDE 35,42'Sİ 19 YAŞ ALTI, BÜYÜKLERİMİZ DİKKATLİ OLMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 115 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 115 bin 287, 2. doz uygulanan aşı miktarı 47 milyon 962 bin 680, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 941 bin 554 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 115 milyon 40 bin 699.