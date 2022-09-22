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- 22 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
22 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
- 22.09.2022 - 10:45
Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.
Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın piyasasında düşüş hızlandı.
Peki, "Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi" mi?
Gram altın
Gram altın alış: 979.34 TL Gram altın satış: 979.54 TL
Çeyrek altın
Çeyrek altın alış: 1.625,00 TL Çeyrek altın satış: 1.645,00 TL
Yarım altın
Yarım altın alış: 3.241,00 TL Yarım altın satış: 3.289,00 TL
Tam altın
Tam altın alış: 6.481,00 TL Tam altın satış: 6.552,00 TL
Cumhuriyet altın
Cumhuriyet altını alış: 6.658,00 TL Cumhuriyet altını satış: 6.759,00 TL