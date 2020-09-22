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    22 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 269 bini geçti. Virüs son 24 saatte 65 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 19:10
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 19:10
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    22 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1692 yeni vaka tespit edilirken 65 kişi yaşamını yitirdi.

    Tedavi altındaki 1261 kişi ise sağlığına kavuştu.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZ 1522'YE ULAŞTI"

    Bakan Koca paylaşımını, "Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." notuyla yaptı.

    22 Eylül Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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