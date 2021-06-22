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22 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi, 57 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 22.06.2021 - 19:29
- Güncelleme : 22.06.2021 - 19:31
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 143
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 565 semptomlu hasta belirlendi.
57 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 214 kişi sağlığına kavuşurken, 57 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 293 oldu.