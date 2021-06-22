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    22 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi, 57 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.06.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 19:31
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    22 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 6 BİN 143

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 565 semptomlu hasta belirlendi.

    57 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 214 kişi sağlığına kavuşurken, 57 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 293 oldu.

    22 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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