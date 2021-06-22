22 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi, 57 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 6 BİN 143

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 565 semptomlu hasta belirlendi.

57 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 214 kişi sağlığına kavuşurken, 57 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 293 oldu.