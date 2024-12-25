Güvenlik güçlerinin terör örgütülerine yönelik operasyonları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 182 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

182 ŞÜPHELİDEN 44'Ü TUTUKLANDI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

22 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-31-32-33" operasyonlarında:

- 182 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı



- Şüphelilerden

- 43’ü tutuklandı,

- 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden top yekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.



- Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;



- Terör örgütüne üye olmak,

- Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek,

- Terör örgütüne finans sağlamak ve

- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.



- Operasyonlar sonucu:

- Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.