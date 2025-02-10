22 ilde FETÖ operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

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Emniyet güçleri, terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesine devam ediyor.

Bu doğrultuda, son olarak FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen kapsamlı ve eş zamanlı KISKAÇ-38 operasyonlarıyla, örgüte bir darbe daha vuruldu.

İçişleri Bakanlığı operasyona dair detayları paylaştı.

45 ŞÜPHELİ YAKALANDI

22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.