22 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 179 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin eş zamanlı olarak düzenlediği 'BOZDOĞAN-1' operasyonlarında 179 terör örgütü mensubunun yakalandığını paylaştı.

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yurdun dört bir yanında kırsal alanlarda ve kent merkezlerinde operasyonlar düzenleniyor.

Son olarak ekipler, eş zamanlı olarak 22 ilde harekete geçti.

"179 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu şu ifadelerle açıkladı:

"22 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı!

Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

Operasyondaki iller

Bakan Yerlikaya, paylaşımın devamında şu bilgilere yer verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-1” operasyonlarında...

Yakalananların faaliyetleri

Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları,



Bölücü Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması ile Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri,



Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,



Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları,



Örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve



İllegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler