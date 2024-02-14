Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda yurdun dört bir yanında kırsal alanlarda ve kent merkezlerinde operasyonlar düzenleniyor.
Son olarak ekipler, eş zamanlı olarak 22 ilde harekete geçti.
"179 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu şu ifadelerle açıkladı:
"22 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı!
Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."
Operasyondaki iller
Bakan Yerlikaya, paylaşımın devamında şu bilgilere yer verdi:
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-1” operasyonlarında...
Yakalananların faaliyetleri
Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları,
Bölücü Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması ile Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları,
Örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve
İllegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu;
ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.
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