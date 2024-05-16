22 ilde terör örgütlerine operasyon: 239 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik 22 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen BOZDOĞAN-39 operasyonunda 239 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri terör ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarla şüpheliler tek tek yakalanarak cezai işlemler uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda 22 ilde düzenlenen ve 239 kişinin yakalandığı operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"22 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-39” operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

22 ilde operasyon düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Şüphelilerin birçok suçtan arandığı tespit edildi

Yurt dışında bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, Bölücü Terör Örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) “Siyasi Alan Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."