22 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 24 bin 856 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 856

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıkarken, 193 kişi ise hayatını kaybetti.

"AŞINIZI ZAMANINDA OLUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 119 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 67 bin 208, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 93 bin 635, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 935 bin 75 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 473 bin 872.