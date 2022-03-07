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22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart'tan itibaren...

22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart'tan itibaren...

Akaryakıt fiyatlarına 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak bir zam daha yapıldı. Peki benzin ve motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte son zamla birlikte güncel fiyatlar...