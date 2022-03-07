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    22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart'tan itibaren...

    Akaryakıt fiyatlarına 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak bir zam daha yapıldı. Peki benzin ve motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte son zamla birlikte güncel fiyatlar...
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 16:41
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    22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart'tan itibaren...

    Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor...

    Son olarak geçtiğimiz cuma günü EPGİS,benzine 69, motorine 84 kuruş zam yapıldığını açıklamıştı.

    Son zammın ardından ilk iş gününde, yeni bir artış haberi daha geldi.

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,44 TL, benzin grubunda 57 kuruş fiyat artışı olacak.

    Pompaya yansıyacak akaryakıt zamları, araç sahiplerinin gündeminde.

    Üst üste yapılan zammın ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor.

    Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? gibi sorular merak ediliyor.

    İşte 8 Mart Salı'dan itibaren akaryakıtta güncel fiyat listesi...

    MOTORİN NE KADAR?

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 19,77 TL'den 21,21 TL'ye
    İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 19,86 TL 21,03 TL'ye
    Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 19,85 TL'den 21,29 TL'ye yükselecek.

    BENZİN LİTRE FİYATI 2022

    İstanbul benzin litre fiyatı: 18,68 TL'den 19,25 TL'ye
    İzmir benzin litre fiyatı: 18,80 TL'den 19,37 TL'ye
    Ankara benzin litre fiyatı: 18,77 TL'den 19,34TL'ye yükselecek.

    22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart tan itibaren... #1

    22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart tan itibaren... #2


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