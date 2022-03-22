22 Mart Salı benzin ve motorine zam gelecek mi? Bu gece 22 lirayı görecek...

22 Mart Salı benzin ve motorine zam gelecek mi? Bu gece 22 lirayı görecek...

Akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sürücüleri, bu gece zam gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Peki 22 Mart Salı benzin ve motorine zam gelecek mi, kaç lira? İşte yeni litre fiyatları...

Enerji fiyatlarındaki artışın ardı arkası kesilmiyor...

Brent petrolün fiyatı yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt alacak olan araç sahipleri, bugün de zam olacak mı sorusunu gündeme taşıdı.22 Mart Salı gecesi benzin ve motorine zam gelecek mi merak ediliyor.

Peki akaryakıta bugün gece zam gelecek mi? Benzine zam var mı? 22 Mart motorine zam olacak mı? İşte detaylar...

22 MART SALI BUGÜN BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 68 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zam geliyor.

YENİ BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükselecek.

Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükselecek.